O dono de um restaurante em Jataí, a 321 km de Goiânia, denuncia que um casal agrediu seus funcionários por acharem a comida apimentada. O homem, de 35 anos, entregou à polícia as imagens das câmeras de segurança e filmagens que mostram a confusão entre os suspeitos e os trabalhadores dentro da cozinha.

De acordo com o registro da ocorrência, o dono do restaurante explicou que o casal realizou um pedido de 40 salgados e que, após a entrega, reclamaram que 14 estariam queimadas. A empresa propôs ao suspeito que eles fizessem a troca dos produtos e o cliente aceitou a proposta.

“Após cerca de 1 hora, ele ligou novamente dizendo que os salgados estavam apimentados e que não tinha condições de comer, e que tinham feito sacanagem com ele”, relatou o homem à polícia. Neste momento, o dono do restaurante afirmou que só poderia resolver o problema no dia seguinte.

Apesar disso, o casal foi até o restaurante e, conforme as imagens das câmeras de segurança e filmagens feitas pelos próprios funcionários, eles entram na cozinha do estabelecimento e agridem os trabalhadores. “Fica-se claro as agressões aos funcionários já qualificados como vítimas”, destaca a ocorrência.

Os fatos ocorreram no dia 21 de janeiro e a denúncia foi feita na última segunda-feira (23). O registro da ocorrência não informa se o casal foi preso e, por isso, o POPULAR entrou em contato com as Polícias Militar e Civil neste sábado (28) para questionar essa situação, mas não obteve retorno.

Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, a reportagem não pode localizar a defesa do casal e do denunciante para um posicionamento.

