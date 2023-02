Um casal é suspeito da morte de um homem em Mara Rosa e é investigado pela morte de mais duas pessoas, uma na mesma cidade e outra em Campinorte. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Sandro Leal Costa, a motivação da morte de uma das vítimas teria sido um estupro cometido contra a mulher suspeita de assassinato. Ela trabalhava na mesma boate que o suposto estuprador e teria deixado o local pouco tempo após o desaparecimento dele.

Com o avanço das investigações, a suspeita foi questionada pelos policiais sobre sua suposta relação com dois desaparecidos na boate em Mara Rosa e confessou ter cometido o assassinato junto com seu companheiro. A investigada também revelou ter enterrado o corpo próximo à divisa de Goiás com Tocantins.

A polícia foi até o local do corpo que foi indicado pelos suspeitos, nesta terça-feira (14). e lá também foram encontrados outros dois corpos de desaparecidos. Um deles era de um homem que trabalhava também na mesma boate que a suspeita e o outro era de um desaparecido que trabalhava em uma boate de Campinorte. A suspeita e o companheiro não confessaram os outros crimes e os atribuíram ao suposto estuprador, informando que a motivação foi uma suposta rixa por causa do tráfico de drogas, já que todos seriam traficantes.

Perícia

As identidades de dois corpos foram confirmadas e apontam que são de dois desaparecidos, um seria o do homem acusado de estupro e o outro do segundo desaparecido da boate em Mara Rosa. O terceiro corpo, apesar de não ter identidade confirmada, está com as mesmas roupas do desaparecido em Campinorte.

O delegado informou também que corpo do suposto estuprador foi mutilado e teve mais ferimentos comuns em casos de vingança a agressor sexual. Os corpos relacionados a uma suposta rixa de tráfico estavam em melhores condição, indicando não ter uma motivação pessoal maior por parte dos suspeitos.

Investigação

A suspeita e o namorado já estavam presos por flagrante, em outra ocasião, de posse de drogas e porte de munições e outras armas ilegais. Agora devem cumprir um mandado de prisão preventiva pelo triplo homicídio e ocultação de cadáveres, segundo informações da PCGO. Eles estão presos na cidade de Barro Alto.

Durante a investigação os policiais apreenderam também um carro carbonizado que seria de uma das vítimas.