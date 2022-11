Um apartamento em Copacabana próximo ao mar. Era esse o perfil de um imóvel buscado pelas tatuadoras de Goiânia, Ana Lúcia Bezerra e Júlia Stoppa, em uma plataforma de aluguéis por temporada. No entanto, sete dias depois de já estarem no imóvel, no último domingo (13), o casal descobriu uma câmera escondida no armário e de frente para a cama.

“É extremamente preocupante essa exposição, especialmente por ser um lugar que recebe casais, famílias e crianças. Qual a intenção de uma pessoa que faz isso?”, questiona Júlia, que após o ocorrido, entrou em contato com a plataforma que orientou que se fizesse um boletim de ocorrência.

Depois de procurar a polícia, o casal voltou outras duas vezes ao apartamento para retirar os pertences. “Entramos no imóvel no dia 7 e ficamos lá até o dia 13. No mesmo dia alugamos outro apartamento e, antes de qualquer coisa, verificamos por todos os cantos possíveis câmeras escondidas”, relembra Ana.

Para a surpresa do casal, um dia depois de deixarem o imóvel, o proprietário entrou em contato com a plataforma pedindo reembolso de R$ 10 mil alegando supostas avarias no imóvel. “O que nos surpreendeu foi que, a única avaria que realmente aconteceu, do rompimento do lacre onde estava a câmera, não foi questionado por ele”, destaca Ana.

Outros casos

Após a divulgação do caso nas redes sociais, Ana afirma que outras pessoas entraram em contato com ela dizendo que também passaram pelo local. “Estamos conversando com essas pessoas para tomar todas as providências cabíveis”, frisa a tatuadora.

