Um casal de idosos morreu em um acidente na tarde do último domingo (15) na BR-070 em Itaberaí, município localizado a 100 quilômetros da capital goiana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma caminhonete e uma picape.

As vítimas, um idoso de 69 anos e uma idosa de 78, viajavam em uma picape branca, que era conduzida pelo homem. Com o impacto, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

A corporação informou que o motorista da caminhonete que bateu na lateral do veículo dos idosos é um homem de 40 anos. Segundo a PRF, ele teve ferimentos leves e passou pelo teste do bafômetro, que indicou que ele não estava alcoolizado.

Imagens cedidas pela PRF mostram quando a picape branca em que estavam as vítimas atravessa o trevo e acaba atingida pela caminhonete preta. Com o impacto, a picape branca é empurrada por alguns metros pela caminhonete.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

