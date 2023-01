Um casal de idosos de 75 e 76 anos morreu na manhã deste sábado (31), em Santa Cruz de Goiás, na região sudeste de Goiás, após o carro em que eles estavam capotar, na GO-020. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois cachorros que estavam dentro do carro foram resgatados com vida e sem ferimentos.

A corporação informou que o caso aconteceu na zona rural do município, após o veículo sair da pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participou do atendimento, mas os idosos foram encontrados mortos no local.

Segundo os bombeiros, após o resgate, os animais ficaram aos cuidados de uma funcionária de um pesque-pague nas proximidades. Uma foto mostra o veículo capotado e com parte da traseira danificada. Próximo ao carro, também é possível ver objetos espalhados pela pista.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, a causa do acidente não foi identificada até o momento e depende da realização de perícia no local.

