Cidades Casal morre após ser atropelado por carro em trecho da GO-040, em Aparecida de Goiânia Polícia Militar informa que motorista foi levado para hospital, mas “sumiu”

Um casal morreu na madrugada deste domingo (24) após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a GO-040, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Militar (PM), a perícia encontrou garrafas de bebidas dentro do veículo. “Haviam três pessoas no Fiat Siena, que atropelou um casal que estava em uma bicicleta atravessando a via”...