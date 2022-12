Cidades Casal morre e adolescente fica ferido após carro capotar na BR-364, em Jataí O acidente aconteceu por volta de 15h, no Km-149

Um homem, de 61 anos, e uma mulher, de 55, morreram após o carro em que eles estavam capotar na BR-364, em Jataí. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do casal, um adolescente de 17 anos que também estava no carro ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu por volta de 15h, no Km-149. A PRF in...