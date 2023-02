Um grupo suspeito de praticar estelionato eletrônico em todo o país foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC), em Anápolis. A Stellionatu 01 cumpriu dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de busca e apreensão, além do sequestro de valores e quebra de sigilos bancários. O casal, que seria líder do grupo, estava foragido desde o dia 9 de fevereiro e foi preso na última terça-feira (14). Ambos têm 22 anos de idade, e o homem já possui passagem por roubo.

Segundo as investigações, o casal falsificava páginas de roupas, eletrodomésticos e outros itens, na internet, com um preço abaixo do valor de mercado para enganar os consumidores. O Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) apurou que o esquema era composto por cerca de outras cinco pessoas, que emprestavam as contas bancárias para receber os valores das vítimas, em troca de comissões.

O casal permanece preso à disposição do Poder Judiciário, e polícia segue com as investigações para identificar os demais envolvidos.

Leia também:

Golpistas roubam fotos de mulheres para criação de perfil falso

Empresário é suspeito de dar golpe de meio milhão no ex-sócio

Mulher suspeita de aplicar golpe do bilhete premiado falso em idosos é detida em Anápolis