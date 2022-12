A primeira edição do Casamento Comunitário de Caldas Novas, promovido pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e pela Prefeitura Municipal no último sábado (10), formalizou a união de 49 casais. Ação foi iniciativa da juíza Vaneska da Silva Baruki, do Foro da comarca de Caldas Novas.

O Cartório de Registro Civil Evelyn Tonioli Valente documentou os matrimônios. O casal de idosos João Batista de Oliveira e Neide de Fátima do Nascimento, morava junto há 46 anos, e não perderam a oportunidade para deixar tudo formalizado.

“A família é a célula manter e micronúcleo da sociedade, pois é dentro dela que é formado o cidadão”, afirmou a juíza Vaneska da Silva Baruki que representou o presidente do TJGO, desembargador Carlos França.

Segundo a magistrada, fortalecer o estatuto familiar é extremamente gratificante “ver o brilho nos olhos desses casais visa simbolizar o direito fundamental de todo casal”, completou Vaneska, que destacou o casal de idosos que mesmo depois de tanto tempo juntos tinham o sonho do casamento.

Também participaram casais homossexuais, além de pais que se uniram em matrimônio na mesma cerimônia em que seus filhos se casaram com seus respectivos pares. Um outro casal que já tem filhos crescidos e a mulher grávida, também chamou atenção pelo fato de os filhos mais velhos poderem testemunhar a união enquanto o mais novo ainda nem nasceu.

Um padre, um representante espírita e um evangélico estiveram presentes durante a cerimônia. Na visão da juíza, isso ajudou a fortalecer a ideia de ser luz na vida das pessoas que estavam se unindo em casamento e "exaltando a responsabilidade para a construção do vínculo de amor aos olhos de Deus", nas palavras dela.

União homoafetiva

Rayane Gabriela e Eduarda Aline formalizaram a união homoafetiva depois de 5 anos morando juntas. Rayane conta que ficou sabendo do casamento comunitário através das redes sociais do cartório que promoveu o casamento e foi logo contar para Eduarda que tinha uma surpresa.

"Ela achou tão bom quanto eu e como se diz brasileiro deixa sempre pra última hora, no ultimo dia do prazo a gente conseguiu entregar a documentação e semanas depois nos ligaram comunicando a data do nosso casamento. E estamos muito felizes com o oficialização do nosso matrimônio que pra gente é um ciclo que se inicia mas com uma visão mais responsável para com nós mesmo e somos família", contou a recém casada Rayane.

Com tudo que os casais têm direito de ter em uma cerimônia particular, Rayane avalia que toda estrutura montada surpreendeu e superou as expectativas, desde a recepção dos noivos, convidados, até a decoração e equipe cerimonial.

"Foi um grande ato de cidadania, dignidade e direito humano e temos só a agradecer a toda a equipe organizadora que tornou nosso sonho possível como de todos que estavam ali que não esperávamos ser tão lindo e maravilhoso como foi", completou.

A diversidade dos casais que fizeram parte da cerimônia ilustra muito bem que família é formada acima de tudo pelo amor e pela vontade de estar juntos. Único casal homoafetivo entre os 49 na cerimônia, Rayane reconhece que para a sociedade ainda é um tabu, mas fortaleceu que o amor não tem gênero, cor ou raça.

Ela disse ainda que os dias antes do casamento foram de muita expectativa, nervosismo e busca para providenciar roupa, maquiagem, cabelo etc. "Não deu tempo de fazer festa nem nada ainda com a família e os amigos, porque foi tudo muito rápido para nós e a gente ainda não teve também a viagem de lua de mel, mas vai ter sim em breve!", finalizou Rayane, feliz.

Leia também:

- Casamento comunitário realiza sonho de 2 mil noivos em Goiânia

- Mil casais devem participar de casamento comunitário com show de Maiara e Maraísa

- TJ-GO reabre inscrições para casamento comunitário em Goiânia e Aparecida