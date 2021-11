Cidades Caseiro é preso suspeito de furtar 72 cabeças de gado de propriedade rural do interior de Goiás Ele teria vendido os animais sem autorização do dono do rebanho, com quem trabalhou por mais de um ano

Um caseiro foi preso em Figueirópolis (TO), na última quarta-feira (10), suspeito de furtar 72 cabeças de gado de uma propriedade rural de Petrolina, onde trabalhava. Ele vendeu os animais sem autorização do dono do rebanho, com quem trabalhou por mais de um ano. De acordo com a Polícia Civil, o caseiro conquistou a confiança do dono da propriedade no período em que...