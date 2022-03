Cidades Caso Denes Marlio: polícia soluciona assassinato de professor em Planaltina e aponta homofobia Constatou-se que o crime foi cometido por Mateus da Silva Castro, de 18 anos, com a ajuda de duas garotas de programa. A motivação seria um desentendimento entre autor e vítima por razões homofóbicas

Quase um mês após o crime, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu as investigações do caso do professor Denes Marlio Lima Neres, de 26 anos, encontrado morto e com o corpo carbonizado em Planaltina, Entorno do Distrito Federal. Constatou-se que o crime foi cometido por Mateus da Silva Castro, de 18 anos, com a ajuda de duas garotas de programa. A motivação seria um d...