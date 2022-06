O juiz Lourival Machado da Costa, responsável pelo julgamento do caso Valério Luiz, determinou que seja investigada a conduta do jurado que quebrou o isolamento obrigatório e levou o júri a um novo adiamento. O magistrado quer saber as circunstâncias que levaram Sebastião de Paula Garcia Júnior a deixar o hotel em que estava e ir até em casa supostamente em busca de um medicamento. O jurado pode ser multado em até 10 salários mínimos caso seja constatada alguma irregularidade em sua conduta.

O júri contra os cinco réus acusados pela morte do jornalista Valério Luiz de Oliveira começou na manhã de segunda-feira (13) e precisou ser anulado após a dissolução do conselho de sentença, formado pelos jurados, após o magistrado constatar a falta cometida por Garcia Júnior. Uma nova data foi marcada para 5 de dezembro, e as quatro testemunhas interrogadas terão de ser ouvidas novamente. A previsão é que o julgamento dure ao menos três dias.

O POPULAR tentou entrar em contato com Garcia Júnior por meio de suas redes sociais, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Quebra de isolamento

Garcia Júnior estava confinado em um hotel quando, na madrugada do dia 14, alegou ter sofrido uma intoxicação alimentar e, sem avisar o oficial de Justiça encarregado de manter a incomunicabilidade dos jurados, deixou o local e foi até a sua residência atrás de um medicamento.

Em seu despacho, o juiz trata do fato como uma “grave ocorrência” e determinou que a Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) abra em caráter de urgência uma investigação “com relação à conduta” do jurado.

Morte ocorreu há quase 10 anos

O jornalista esportivo Valério Luiz foi assassinado a tiros no dia 5 de julho de 2012, quando saía do trabalho, na Rua C-38, Setor Serrinha, em Goiânia. Ele estava dentro do próprio carro e foi baleado por um motociclista que passava pelo local.

Segundo a investigação, no dia 17 de junho de 2012, em meio aos comentários que a vítima fazia no programa Mais Esporte, ao falar a respeito de possível desligamento de Maurício Sampaio da diretoria do time, ele teria dito que “nos filmes, quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora”. Em represália, a diretoria do Atlético Clube Goianiense proibiu a entrada das equipes jornalísticas nas dependências do clube.

Depois disso, Maurício teria procurado os policiais militares Ademá Figueiredo, e Djalma da Silva, que contou com o auxílio de Urbano Malta para organizar o crime, que era próximo de Maurício. Djalma também teria convidado Marcus Vinicius para fazer parte do crime. De acordo com a investigação, ele, que era proprietário de um açougue, chegou a guardar a arma do crime no estabelecimento e o celular que seriam utilizados no homicídio. Os chips dos telefones utilizados na comunicação foram habilitados em nomes de outras pessoas.

Investigação e denúncia

O caso foi investigado pela Polícia Civil e em 26 de fevereiro de 2013, os cinco foram indiciados por homicídio. Um mês depois, eles também foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelo mesmo crime.

Julgamento já foi adiado quatro vezes

O júri é aguardado pela família do jornalista há quase 10 anos. Valério Luiz foi morto a tiros quando saía da rádio em que trabalhava, no Setor Serrinha, em Goiânia, no dia 5 de julho de 2012. Já é a quinta vez que o julgamento tem uma data remarcada e foi adiado por quatro vezes.

O primeiro adiamento foi no dia 23 de junho de 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Depois, em 14 de março de 2022, quando Ney Moura Teles que era advogado de Sampaio deixou o caso. A situação foi vista, pelo MPGO, como manobra.

O terceiro adiamento do julgamento de Valério aconteceu em 2 de maio de 2022, quando dois advogados abandonaram a sessão logo no início. O quarto adiamento foi este último, em 14 de junho de 2022, quando o jurado passou mal.

Envolvidos no crime

O empresário Maurício Borges Sampaio, integrante da diretoria do Atlético Goianiense, é acusado de ser o mandante do crime, por não aceitar as críticas feitas pelo jornalista ao seu papel no time.

Também respondeu pelo crime o sargento reformado da PM Ademá Figueredo Aguiar, o sargento da PM Djalma Gomes da Silva, o empresário Urbano Malta, e o comerciante Marcus Vinícius Xavier.

Leia também:

Caso Valério: Justiça do Rio remarca audiência usada para tentar adiar júri em Goiânia

Única inimizade de Valério era Maurício Sampaio, diz delegado responsável pela investigação

Valério Luiz Filho desabafa após 4º adiamento do júri: "Ninguém esperava por isso"