Cidades Caso Valério Luiz: Júri previsto sob muita tensão Julgamento já foi adiado três vezes e está marcado para começar nesta segunda-feira, mas com pressão da defesa de Maurício Sampaio contra juiz e promotores

Após três adiamentos, o júri do assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira, ocorrido em junho de 2012, está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (2). O clima é de tensão já que no início da última semana o advogado de defesa do empresário Maurício Sampaio, acusado de ser mandante do crime, afirmou que iria se recusar a participar do julgamento c...