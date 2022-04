Cidades Caso Valério Luiz: Justiça nega pela quarta vez pedido para adiar júri Empresário Maurício Sampaio - acusado de ser o mandante do crime - entrou com sexto recurso na Justiça desde que trocou de advogado, em março deste ano, na tentativa de postergar data de julgamento.

A Justiça voltou a negar, pela quarta vez em menos de um mês, um pedido feito pela nova defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, de 63 anos, acusado de mandar matar o jornalista Valério Luiz Oliveira, aos 49 anos, em julho de 2012, para adiar o júri do caso. A vítima foi morta dentro do carro, a tiros, quando saia de uma emissora de rádio na qual trabalhava no S...