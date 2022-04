Cidades Caso Valério Luiz: Justiça volta a negar suspensão de júri Desembargador recusou a adiar julgamento - marcado para 2 de maio - enquanto analisa pedido de suspeição contra juiz a pedido da defesa do empresário Maurício Sampaio.

O desembargador Ivo Favaro negou liminar para suspender o júri pela morte do jornalista Valério Luiz Oliveira enquanto analisa o mérito sobre o pedido de suspeição do juiz Lourival Machado da Costa, responsável pelo julgamento. A petição foi feita pela defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, de 63 anos, acusado de ser o mandante do crime. Por enquanto, o júri...