Cidades Caso Wallacy: Júri é adiado após mudança de promotor Marceneiro foi morto por dois tiros disparados por sargento da PM em 2017, durante abordagem. Ele estaria desarmado, e imagens de câmeras de segurança mostram policiais com luvas brancas mexendo no corpo e no veículo.

O júri do sargento da Polícia Militar Lucimar Correia da Silva, acusado de matar o marceneiro Wallacy Maciel de Farias em 2017, foi adiado para o dia 27 de julho após a Justiça acatar o pedido do novo promotor de Justiça que assumiu o processo na terça-feira (14), um dia antes do julgamento, após substituição na promotoria. Wallacy foi morto com dois tiros disparados p...