Caso Wanderson: buscas se concentram em Gameleira de Goiás; escola fecha as portas por segurança

Suspeito de cometer três homicídios em Corumbá de Goiás no último domingo, Wanderson Mota Protacio teria sido visto em Gameleira de Goiás, município próximo a Anápolis, nesta sexta-feira (3). Com isso, as buscas pelo foragido se concetram agora no município. As informações foram obtidas pela TV Anhanguera. Um morador da região informou a polícia ter dado carona ao rap...