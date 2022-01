Cidades Caso Wanderson: Defensoria Pública pede esclarecimentos à DGAP sobre morte no Núcleo de Custódia Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou que a Unidade Prisional Especial Núcleo de Custódia, onde estava o detido, possui câmeras de monitoramento nos corredores que dão acesso às celas

O Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH) da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE/GO) solicitou que o Estado envie, em até 48h, informações sobre a morte de Wanderson Mota Protácio, ocorrida na terça-feira (18). O suspeito de matar a esposa grávida, a enteada e um vizinho, foi encontrado morto em uma cela do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de A...