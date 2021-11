Cidades Caso Wanderson: mãe e filha são sepultadas em Corumbá de Goiás; veja vídeo Familiares e amigos das vítimas dos homicídios em Corumbá acompanharam os sepultamentos

Os corpos da mulher, de 21 anos, e a filha, de quase dois, foram sepultadas, na manhã desta terça-feira (30), em um cemitério de Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A mãe e a menina - veladas também nesta manhã na cidade, teriam sido assassinadas por Wanderson Mota Protácio com golpes de faca, no último domingo (28). Familiares e amigos acompanharam os s...