Cidades Caso Wanderson: troca de tiros é registrada em chácara de Abadiânia; buscas entram no 3º dia Duas vitimas, mãe e filha foram veladas e sepultadas nesta segunda-feira (30), em Corumbá de Goiás

Atualizada às 8h33. As buscas por Wanderson Mota Protácio entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (1º). Durante a madrugada, uma troca de tiros foi registrada em uma chácara localizada a sete quilômetros do Centro de Abadiânia, na região Central de Goiás. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar (PM) à TV Anhanguera. De acordo com os militares,...