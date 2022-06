Cidades Casos ativos de Covid em Pirenópolis aumentam mais de 1.200% após Festa do Divino e Cavalhadas Secretário Municipal de Saúde afirma, porém, que cidade está preparada para atender demanda hospitalar

Com a retomada das tradicionais festas religiosas, em 2022, Pirenópolis teve um aumento de 1.281% nos casos de Covid-19. O cálculo usou como base o número de casos ativos no dia 25 de maio, quando a Festa do Divino iniciou, e os dados atuais. O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pirenópolis, na data, destacava 55 casos ...