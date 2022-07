Dois novos casos de Monkeypox (varíola dos macacos) foram confirmados em Goiás nesta terça-feira (19). Com o acréscimo, o estado contabiliza seis pessoas infectadas pela doença, segundo as informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Os dois novos casos são de homens moradores de Goiânia. Ao todo, quatro infecções foram confirmadas na capital. Os dois casos anteriores já receberam alta. Os outros dois pacientes que contraíram a doença são de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a SES-GO, todos os infectados são homens que têm entre 24 a 41 anos. Os casos suspeitos subiram de seis para oito. Até o momento, cinco casos já foram descartados.

A pasta informou que tem acompanhado as pessoas que apresentam sintomas que o diagnóstico da doença demora cerca de 15 dias para sair, pois a análise só é feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Secretaria também tem feito treinamentos frequentes com toda a equipe de saúde sobre vigilância, atendimento e diagnóstico para varíola dos macacos.

Veja o que se sabe sobre a doença

Este tipo de varíola é transmitida pelo vírus monkeypox. É considerada uma zoonose viral, que significa dizer que o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais. Os sintomas são similares ao de pacientes com varíola – doença que foi erradicada do Brasil há 50 anos – mas clinicamente este é menos grave.

O contágio pela doença se dá por meio do contato pele-a-pele, conforme informado pela OMS. No entanto, a contaminação por materiais infectados, como roupas ou lençóis, também não é descartado.