Cidades Casos de Covid-19 crescem pela segunda semana consecutiva em Goiás Escalada já se faz sentir na procura por testes. Autoridades não creem porém que mortes e internações acompanhem a alta. Dos 285 leitos de UTI para infectados, 54 estavam ocupados nesta terça-feira (17): taxa de 19%

O número de casos da Covid-19 em Goiás cresceu pela segunda semana consecutiva. Na comparação com dados da semana passada com os dos últimos sete dias de abril, os registros dobraram, saindo de 1,4 mil para 2,8 mil. As médias móveis dos últimos 14 dias apresentaram crescimento contínuo, saindo de 291 em 30 de abril para 531 na última sexta-feira (13). Diante do aumento, g...