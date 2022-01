Cidades Casos de Covid sobem 8% e letalidade cai 90% com vacina Número de diagnósticos em Goiás saltou de 489 para 529 a cada cem mil pessoas, comparando-se os primeiros 22 dias de janeiro com mesmo período do ano passado. Mesmo com queda na taxa de letalidade, velocidade da transmissão provoca graves riscos

A letalidade da Covid-19 em Goiás teve uma queda de 90% entre 2021 o início de 2022. Ela caiu de 2,9% para 0,3%. Ao mesmo tempo, a incidência da doença aumentou 8% se comparados os 22 primeiros dias de 2022 com o mesmo período do ano passado. Ela saltou de 489 para 529 casos a cada cem mil habitantes. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), a que...