Cidades Casos de dengue sobem mais de 900% em Goiânia Região Noroeste, com mais de 300 casos a cada 100 mil moradores, é a que mais preocupa as autoridades de saúde de Goiânia

O número de casos de dengue teve aumento de 924,2% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Até esta quarta-feira (2), foram 3,7 mil diagnósticos em Goiânia. A chikungunya, por sua vez, contaminou 19 pessoas no primeiro mês de 2022, além de ter tido alto crescimento em 2021, com 93 casos. Conforme mostra o boletim epidemiológico da Secretaria Muni...