Cidades Casos de monkeypox em Goiás aumentam 5,4 vezes em um mês Número saltou de 60 em agosto para 324 em setembro, segundo último Boletim Monkeypox, divulgado pela Secretaria da Saúde de Goiás

O número de casos confirmados de monkeypox (varíola dos macacos) em Goiás aumentou 5,4 vezes em comparação ao registrado no mês de agosto. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) atualmente são 324 pacientes com diagnóstico da doença no estado, sendo a maioria na capital, 249 casos. Em Aparecida tinha, até sexta-feira (9) 31 casos confirmados, seguido d...