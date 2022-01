Cidades Casos de síndrome respiratória aguda grave têm alta de 135% no Brasil, diz Fiocruz Os dados são do boletim Infogripe, da Fiocruz, que não era divulgado havia mais um mês por causa do apagão de dados da Covid-19 no país

Os casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) no Brasil tiveram um salto de 135%, quando comparadas as últimas três semanas de novembro e as três semanas mais recentes. Os dados são do boletim Infogripe, da Fiocruz, que não era divulgado havia mais um mês por causa do apagão de dados da Covid-19 no país. A publicação tem sido um dos principais termôm...