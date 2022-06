Cidades Casos que tiveram repercussão esperam resultado de avaliação

Nos últimos nove meses, três assassinatos em Goiás com grande repercussão envolveram acusados para os quais as defesas solicitaram exames de insanidade. Entre eles está o caso do homem que teria matado uma idosa internada no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) no dia 7 de abril deste ano.O suspeito, Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, deve passa...