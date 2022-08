Goiás já tem 142 casos suspeitos de varíola dos macacos nesta sexta-feira (5), conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Na quinta-feira (4), o total de suspeitos era de 66. Já os casos confirmados são 38, o mesmo do dia anterior.

A SES-GO já recebeu 208 notificações de casos. Deste total, 28 foram descartados. Os casos suspeitos estão espalhados pelo estado (veja quadro).

Goiânia é a cidade do estado com mais casos, totalizando 31. A Secretaria Municipal de Saúde da capital já confirmou que existe na cidade a transmissão comunitária da doença. Em segundo lugar, vem Aparecida de Goiânia, com 4; Inhumas, Itaberaí e Luziânia com 1 cada um. Todos os confirmados são homens, na faixa dos 23 a 43 anos.

A SES-GO realiza o monitoramento diário dos casos e os exames de diagnósticos são enviados para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para análise.

No mundo, são 26.864 casos confirmados, sendo 1.860 apenas no Brasil. Na quinta-feira (28), houve a notificaçao do primeiro óbito de paciente com monkeypox.

