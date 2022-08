O estado de Goiás já tem 165 casos suspeitos de varíola dos macacos, conforme o novo boletim de informes da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO). Até sexta-feira (5) eram 142 casos. O número de contaminados também saltou de 38 para 51. Todos os casos são de homens.

Goiânia tem o maior número de confirmações, sendo 44 (confira o mapa abaixo). A quantidade de suspeitos também alcança a maior faixa do estado, sendo 89. Aparecida de Goiânia tem quatro confirmações e 15 com suspeita de terem contraído o vírus. Inhumas, Itaberaí e Luziânia tem um caso cada. Todos os confirmados são homens, na faixa dos 23 a 43 anos.

Outras 33 cidades estão no radar da SES-GO com casos suspeitos. Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, é a cidade do interior com o maior número de suspeitos, sendo cinco pacientes.

A SES-GO realiza o monitoramento diário dos casos e os exames de diagnósticos são enviados para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para análise.

A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox e os sinais e sintomas podem durar entre duas e quatro semanas. A transmissão ocorre, principalmente, pelo contato pessoal e direto com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas contaminadas ou objetos infectados.

