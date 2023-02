O Castramóvel voltou às ruas de Anápolis. O ônibus possui equipamento cirúrgico básico para castração de animais macho de pequeno e médio porte, de forma gratuita. Para fazer o procedimento é necessário cadastro prévio nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). O cadastramento acontece de forma presencial e a condição social dos tutores é considerada como critério para aprovação.

Na quarta-feira desta semana (15), o Castramóvel esteve na Vila Norte, das 9h às 16h, realizando a castração e vacinação contra raiva dos animais previamente registrados. Na quarta-feira da semana que vem, dia 22, os procedimentos vão acontecer no feirão coberto do Bairro de Lourdes. A castração de fêmeas e de animais de grande porte acontece, também de forma gratuita, em clínicas conveniadas e no próprio Centro de Zoonoses, mediante agendamento prévio e presencial no CRAS mais próximo da sua região.

O Castramóvel conta com salas cirúrgicas, medicação pré-anestésica, assepsia, autoclavagem, sistema de aquecimento, oxigênio, vacinas, ventilação mecânica e todo equipamento que garante a segurança do procedimento em machos de pequeno e médio porte. Profissionais da veterinária recomendam a castração como forma de controle da população de animais de rua, além de melhorias na qualidade de vida dos animais domesticados. Em todos os casos, é recomendado que o animal esteja de jejum há 12 horas.

Leia também:

- Câmara aprova projeto que garante direito de alimentar animais de rua em Goiânia

- Abandono de pets aumenta no período das férias