Catalão passa a exigir passaporte da vacina para alunos com mais de 12 anos

Em decreto publicado nesta segunda-feira (20), Catalão, município do sudeste de Goiás, determinou a obrigatoriedade do passaporte da vacina para alunos com 12 anos ou mais que estudam na rede municipal de ensino. A decisão, que visa conter o avanço da Covid-19 na cidade, já está em vigor. Conforme o documento, o aluno deverá apresentar o cartão de vacinação durant...