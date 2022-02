Cidades Chuvas em Catalão atingem dobro do previsto para o mês; alerta de tempestade vale para todo estado Cidade do sudeste goiano é a que mais recebeu chuvas no mês de fevereiro em Goiás

As tempestades que vem atingido Catalão nos últimos dias transformaram o município do sudeste de Goiás como o que mais recebeu precipitação no estado em fevereiro. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás (Cimehgo), são 384 milímetros (mm) de chuva em 14 dias, enquanto a previsão para todo o mês era de 192,6mm. Somente na manhã desta segunda-feira (14), ...