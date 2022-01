Cidades Colisão envolvendo dois veículos de grande porte deixa um morto e um ferido, em Catalão Vítima fatal ficou presa às ferragens

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na rodovia GO-330, em Catalão. No local, houve uma colisão entre dois veículos de grande porte e um veículo de passeio. Acionado para o local, o Corpo de Bombeiros atendeu a vítima ferida no local e a transportou para um hospital. A vítima fatal morreu no momento da colisão e o corpo ficou preso às ferragens. O Instituto M...