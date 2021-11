Cidades Inconformado com o fim do relacionamento, homem tenta atirar em ex, mas acaba baleando o filho Criança teve ferimentos em uma das orelhas e no pescoço passou por cirurgia e já recebeu alta

Inconformado com o fim do relacionamento, um homem foi até a casa da ex-mulher em Catalão, no Sudoeste de Goiás, efetuou disparos contra o portão e chamou pelo nome da ex-companheira. O filho, de cinco anos, ao reconhecer a voz do pai, saiu e foi atingido por um dos tiros. As informações são da TV Anhanguera. O pai ao ver a situação, pegou a criança, colocou dentro...