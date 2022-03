Cidades Cavalhódromo de Pirenópolis precisa de R$ 20 milhões para reforma Laudo mostra avanço corrosivo grave na estrutura localizada em Pirenópolis, interditada para uso. Festa, que chega aos 200 anos, será realizada em espaço provisório

Após dois anos de suspensão em razão da pandemia da Covid-19, uma das mais importantes manifestações culturais de Goiás, as Cavalhadas serão retomadas em 2022 em 12 municípios, entre eles a cidade de Goiás, que não realiza o evento desde os anos de 1990. Em Pirenópolis, único município do estado que possui espaço próprio para a realização do evento, a encenação das b...