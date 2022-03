Cidades Cavalhadas podem se tornar patrimônio cultural do Brasil Processo está em tramitação no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

A retomada das teatralizações das batalhas medievais em Goiás marca também o avanço, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do processo de registro das Cavalhadas como Patrimônio Cultural do Brasil. Em 2019 o órgão recebeu extensa documentação em nível federal e estadual com a solicitação e a considerou pertinente. A candidatura segue agora par...