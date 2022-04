Cidades Cavalos e cães são encontrados em situação de maus-tratos em chácara na GO-070 Flagrante aconteceu na última quarta-feira (6)

Após o recebimento de denúncia, uma ação policial conjunta encontrou 18 animais, entre cães e cavalos, em grave situação de maus-tratos em uma chácara localizada próxima à GO-070, entre Goiânia e Inhumas. No local, havia cavalos com a pata quebrada e cachorros sem água e sem comida. O flagrante aconteceu na última quarta-feira (6). De acordo com informações da Pol...