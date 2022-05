Cidades Celular pode ser entrada para rombo na conta bancária Em Goiás, mais de 5 mil aparelhos foram furtados ou roubados este ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Febraban dá dicas de como evitar prejuízo

Com a popularização de aplicativos de instituições financeiras, sejam bancos ou as chamadas fintechs, o furto e o roubo de celulares pode ser um estresse ainda maior caso o aparelho da vítima seja desbloqueado, pela possibilidade de os criminosos acessarem dados bancários. Proteger o dispositivo e aplicativos com ajustes disponíveis no celular é essencial para evitar que...