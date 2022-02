Cidades Cena de reportagem em que homem finge estar morto é de ato pelo meio ambiente É enganosa postagem no Facebook que usa o vídeo de uma reportagem sobre um protesto de ativistas pelo clima para dizer que a mídia está “corrompida”. No ato, os manifestantes simularam a morte de pessoas que são afetadas pela falta de medidas para reduzir as emissões de CO2,. Deitados ao chão, como cadáveres, um deles levanta e é impedido por outra pessoa. Não há relação com vítimas da covid-19 ou com qualquer iniciativa do próprio repórter ou jornal.

Conteúdo verificado: Um vídeo publicado em um grupo do Facebook mostra o trecho de uma reportagem com imagens de pessoas deitadas no chão sob sacos plásticos, como cadáveres. Um dos “defuntos” começa a se levantar, mas é impedido por outra pessoa. Na legenda, o post afirma que a mídia está “corrompida”, sugerindo que o jornal teria montado a cena para noticiar mortes que ...