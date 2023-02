Cidades Censo confirma redução de alunos em 2022 nas escolas de Goiás Documento do MEC mostra que ano passado registrou menos jovens matriculados no ensino médio e redução de vagas em tempo integral no ensino fundamental

O Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta semana pelo Ministério da Educação (MEC), confirma uma queda em Goiás no ano passado no número de crianças e adolescentes matriculados em instituições de ensino das redes municipais e estadual. Em comparação com os dados dos quatro anos anteriores, é o menor, puxado principalmente por uma redução no total de matrículas d...