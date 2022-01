Cidades Central da Covid fecha festa com mais de 600 pessoas em Goiânia; 12 carros de som foram apreendidos Segundo a Amma, inúmeros estabelecimentos foram fiscalizados para avaliar se estavam cumprindo o novo decreto de combate à Covid-19. Além do atendimento de denúncias contra poluição sonora, foi realizada uma ronda de fiscalização por toda cidade

Uma operação da Central Covid-19 em Goiânia, realizada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), resultou na apreensão de 12 carros de som automotivo em uma festa clandestina durante este fim de semana. No local, havia mais de 600 pessoas. Cada condutor dos veículos foi multado em R$ 10 mil, o dono do local e organizadores também foram autuados. Segundo a Amma...