Centro Administrativo de Anápolis deve ser concluído em 2024

A obra do prédio onde, inicialmente, deveria ficar a Câmara Municipal de Anápolis foi retomada e deverá ser concluída em janeiro de 2024. Ela teve início em maio 2014 e foi paralisada em abril de 2016. A previsão é de que sejam gastos R$ 25 milhões no edifício. O local será o novo centro administrativo da cidade. A entrega faz parte do Anápolis Investe, plano de inve...