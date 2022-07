O Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, que está com atendimento limitado por falta de estrutura, recebeu medicamentos e insumos da Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira (20). O material é destinado ao atendimento de 10 a 20 animais recebidos por dia na unidade e deve suprir as necessidades pelos próximos 12 meses. Entre os itens, estão algodão, álcool em gel, luvas, seringas e soro.

Mesmo com o material recebido, ainda falta adequar o espaço para realização de exames e cirurgias. Há alguns dias, o Popular publicou uma matéria com reclamações de beneficiários que buscaram atendimento na unidade para seus animais, mas tiveram que continuar o tratamento em uma clínica particular.

Inaugurado em 2020, a unidade presta atendimento ambulatorial a animais encaminhados por protetores independentes, Organizações Não Governamentais (ONG´s) e pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico. Por enquanto, os serviços oferecidos são consultas, pequenas suturas e medicamentos emergenciais.

Unidade está em processo de finalização

Segundo o presidente da Amma, Luan Alves, o projeto ainda está em processo de finalização e de adaptação de salas - da unidade para centro cirúrgico. Deste modo, o atendimento será ampliado para a realização de cirurgias de castração em animais de pequeno porte.

“Uma preocupação é reduzir o abandono e o crescimento dos animais em situação de rua, por isso, a urgência em adequar a estrutura”, explicou.



O Centro de Saúde Saúde e Bem-Estar Animal está localizado na Avenida José Martins Guerra, no Jardim Balneário Meia Ponte, e o telefone para contato é o (62) 3291-2202.

Leia também:

- Centro de saúde animal em Goiânia tem atendimento limitado

- Crise financeira faz crescer abandono de animais domésticos em Goiânia