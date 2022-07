Cidades Centro de Zoonoses de Goiânia terá 1ª reforma em 16 anos e ganhará área de convivência de cães Obras devem começar em até 60 dias e terão duração estimada de seis meses

A estrutura do Centro de Zoonoses de Goiânia será reformada pela primeira vez desde que foi inaugurada na GO-020, na Fazenda Vale das Pombas, em 2006. De acordo com a direção da unidade, o projeto já foi aprovado e a reestruturação deve começar em até 60 dias, tendo duração prevista de seis meses. Entre as melhorias esperadas está a transformação do pátio de veículos e...