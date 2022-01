Cidades CEO da Pfizer defende vacina anticovid anual em vez de reforços Presidente-executivo da empresa declarou que, mesmo com “uma vacina para todas as variantes”, o coronavírus não será erradicado

O presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, disse no sábado (22) que uma vacina anual contra a Covid-19 é preferível a doses de reforço mais frequentes. Ele declarou que, mesmo com “uma vacina para todas as variantes”, o coronavírus não será erradicado. Com pouco mais de um ano desde o início da vacinação contra a Covid-19, muitos países já aplicam uma dose d...