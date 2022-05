Cidades Cepa da dengue mais disseminada no mundo é encontrada em Aparecida de Goiânia É a primeira vez que o genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus é encontrado no Brasil

Detectado pela primeira vez no Brasil, o genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue foi identificado em Aparecida de Goiânia em fevereiro deste ano em uma amostra referente a um caso ocorrido no final de novembro. Presente na Ásia, Pacífico, Oriente Médio e África, a linhagem é a mais disseminada no mundo, mas nunca tinha sido encontrado no território brasileiro. A inform...