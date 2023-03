Cerca de 70 quilos de cabelo humano, oriundos da Bolívia, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. A polícia informou que o cabelo seria levado para Goiânia e usado em confecções de perucas e apliques. A apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º).

O cabelo estava dentro de mochilas no interior de um carro. O casal que estava no veículo contou à polícia que a carga foi comprada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e havia sido levada até lá por um homem desconhecido. Segundo eles, a mercadoria foi comprada por R$ 42 mil.

De acordo a PRF, a mercadoria não tinha documentação fiscal. Por ser importado ilegalmente e sem possuir a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal, em Goiânia.

O casal também foi preso e os dois devem ser investigados por descaminho, crime de ordem tributária, pelo fato de não pagarem impostos devidos pela entrada dos produtos no Brasil. Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar suas defesas.

