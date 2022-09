Cidades Cerrado ficou 10% mais seco e 0,9° C mais quente em pouco mais de uma década Estudo aponta que expansão da agricultura e de pastagens no bioma fez com que a região ficasse 0,9 °C mais quente e 10% mais seca em um período de 13 anos

A degradação do Cerrado já faz com que o clima regional, considerando todo o bioma, fique 0,9°C mais quente e 10% mais seco em um período de 13 anos, entre 2006 e 2019. É o que aponta um estudo, da Universidade de Brasília (UnB), que aborda os impactos históricos e futuros da expansão agrícola sobre o bioma com a conversão de áreas nativas para pastagens e agricultura. ...