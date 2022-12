Uma chácara foi interditada nesta quinta-feira (8) pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma) de Aparecida de Goiânia. O local, que fica no Setor Fabrício, foi denunciado por descarte irregular de entulhos. Ninguém foi encontrado no momento da fiscalização, mas os proprietários da área serão responsabilizados e devem ter de providenciar a limpeza da área.

De acordo com informações da Semma, uma equipe foi até a chácara que fica próxima da Área de Preservação Ambiental Serra da Areia e encontraram, além dos entulhos, uma queima de resíduos. Os funcionários e o motorista do caminhão que jogava os entulhos no local não foram encontrados.

“Diante dos fatos apurados pela fiscalização e das imagens registradas do caminhão caçamba, por denunciantes, a área foi interditada e multada em R$ 20 mil, inicialmente. O valor pode aumentar se a reparação do dano não for realizada. O dono do veículo será identificado e multado em R$ 5 mil. Além disso, terão que fazer a imediata limpeza do local”, afirma o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida, Cláudio Everson.

Ainda de acordo com a Semma, a multa para esse tipo de crime varia de R$ 10 mil a R$ 50 milhões, dependendo do impacto ambiental que foi causado. E mesmo não estando no local no momento da fiscalização, os proprietários da chácara e do caminhão vão ser notificados, segundo a secretaria.

A Semma divulgou números para denunciar crimes ambientais em Aparecida de Goiânia: (62) 3238-7217 ou enviar mensagem de texto para o WhatsApp (62) 98459-1661. que funcionam 24h por dia.

